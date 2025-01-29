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Sinan Burhan'dan Kübra Par ve tv100 hakkında açıklama

Sinan Burhan'dan Kübra Par ve tv100 hakkında açıklama

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada tv100’ün milli ve yerli bir duruş sergilediğini belirterek, "Reis benim kırmızı çizgim, tv100 her zaman Erdoğan’a destek olmuştur" dedi. Burhan, Kübra Par’ın el hareketini çirkin bulduğunu ancak olayın hükümetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya platformu X üzerinden tv100 ve Kübra Par hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Burhan, iki yıldır tv100’de programlara katıldığını belirterek, "Hükümet aleyhine bir tek olumsuz cümle telkininde bulunmadılar. Bu kanalda milli ve yerli duruşu her zaman savundum. Reis benim kırmızı çizgim, Sn. Erdoğan’a her daim destek verdim. Sonradan trene binenler bana ahkâm kesemez" ifadelerini kullandı. Kübra Par’ın el hareketini çirkin bulduğunu vurgulayan Burhan, bu olayın hükümetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Bu kanal her zaman Sn. Erdoğan’a destek olmuştur" dedi. 

İşte Sinan Burhan'ın o paylaşımı:

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