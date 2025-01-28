TBMM'de Kartalkaya'daki yangın faciası için komisyon kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bolu'da yaşanan yangın felaketini araştırmak üzere komisyon kuruldu.Abone ol
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı.
TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı.
Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.