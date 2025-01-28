Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yapsa da transfer, mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal oldu. Cengiz, geçen sezon Marsilya’dan 15 milyon euroya transfer edilmiş ve Fenerbahçe'de yıllık 3.7 milyon euro maaş alıyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasına izin verdiği Cengiz Ünder’i Beşiktaş transfer etmek için sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş’ın teklifi 1.5 yıllık kiralık ve zorunlu olmayan satın alma maddesini içeriyordu. Söz konusu opsiyonun ise 6 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferi için anlaşmaya varsa da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFERİN İPTAL OLMA NEDENİ BELLİ OLDU

TRT Spor’un haberine göre Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu. Cengiz Ünder ve Beşiktaş mali şartlarda anlaşamadı.

TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz bu konuda, “Mali şartlarda anlaşma sağlanamadı. Bu transferin rafa kalktığını, iptal olduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Ünder ve Beşiktaş mali şartlarda anlaşma anlaşamadı” dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin geçen sezon Marsilya’dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerden senelik 3.7 milyon euro maaş kazanıyor.