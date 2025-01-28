BIST 10.122
DOLAR 35,75
EURO 37,31
ALTIN 3.172,02
HABER /  SPOR

Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı

Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yapsa da transfer, mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal oldu. Cengiz, geçen sezon Marsilya’dan 15 milyon euroya transfer edilmiş ve Fenerbahçe'de yıllık 3.7 milyon euro maaş alıyor.

Abone ol

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasına izin verdiği Cengiz Ünder’i Beşiktaş transfer etmek için sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş’ın teklifi 1.5 yıllık kiralık ve zorunlu olmayan satın alma maddesini içeriyordu. Söz konusu opsiyonun ise 6 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferi için anlaşmaya varsa da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFERİN İPTAL OLMA NEDENİ BELLİ OLDU

TRT Spor’un haberine göre Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu. Cengiz Ünder ve Beşiktaş mali şartlarda anlaşamadı.

TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz bu konuda, “Mali şartlarda anlaşma sağlanamadı. Bu transferin rafa kalktığını, iptal olduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Ünder ve Beşiktaş mali şartlarda anlaşma anlaşamadı” dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin geçen sezon Marsilya’dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerden senelik 3.7 milyon euro maaş kazanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler
Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı
Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı