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EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu

EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu

THY EuroLeague Final-Four, tarihinde ilk kez Avrupa dışında düzenlenerek Abu Dabi'de gerçekleşecek. 23-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak maçlara Etihad Arena ev sahipliği yapacak, biletler 26 Şubat'ta satışa çıkacak.

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Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun da yer aldığı THY EuroLeague’de bir ilk gerçekleşiyor.

FINAL-FOUR ABU DABİ’DE

EuroLeague’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Final-Four’un, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacak.”

BİLETLER 26 ŞUBAT’TA SATIŞA ÇIKIYOR

Yarı finallerin, 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de oynanacağı açıklandı.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek organizasyonun biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

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