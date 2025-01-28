Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı ekibe veda ediyor. Golcü oyuncunun yeni takımı herkesi şaşırttı.

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Devre arasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi grup aşaması son maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçti.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalarını yürütüyor.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon yaz transfer döneminde takıma katıldığı günden bu yana beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Faslı hücum oyuncusu, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Hakim Ziyech'in Al-Nasr SC ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transferin resmiyete kavuşması için sarı-kırmızılı ekibin onayı bekleniyor. Faslı golcü, bu sezon görev aldığı 11 karşılaşmada yalnızca 1 asiste imza attı.