İstanbul barajlarının doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak yaz aylarının ardından son yağışlarla baraj doluluk oranı yüzde 27'den yüzde 52'nin üzerine çıktı.Abone ol
Kurak yaz aylarının ardından İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları son yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Yüzde 83'lerden yüzde 27'lere kadar gerileyen baraj doluluk oranı, şu an itibarıyla yüzde 52 seviyesinin üzerine çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, 28 Ocak itibarıyla baraj doluluk oranlarında önemli bir iyileşme kaydedildi.