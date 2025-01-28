Fransız donanması Türk gemisinde 9 ton kokain yakaladı iddiası! DMM'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı” iddiası doğru değildir. Haberde geçen gemi bir Türk gemisi değil, 7 Kasım 2024'te Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya bayraklı gemidir. Gemiye 10 Aralık'ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da yükleme yapılmış, 13 Aralık'ta Gine Bissau'dan yola çıkmıştır. Gemi, Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası civarında Fransız donanması tarafından durdurulmuştur. Bahse konu olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklanmıştır. Gerçekleşen olayın ülkemizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."