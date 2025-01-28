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Aksaray'da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray'da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Şehit Ali Yıldırım Sokak'taki 4 katlı apartmanda yaşayan Muhammet C. (37) ile komşusu M.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. bıçakla Muhammet C'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muhammet C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.

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