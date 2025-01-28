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Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması

Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında "terör propagandası" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Tebligatın kendisine ulaşmadığını belirten Payzın, avukatı ile beraber ifadeye gideceğini açıkladı.

Payzın, açıklamasında soruşturmayı yeni öğrendiğini ve içeriğini henüz bilmediğini ekledi.

"GİDİP İFADE VERECEĞİM"
Payzın, konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında "Sayın savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş. Tebligat bana ulaşmadı. Not olarak düşeyim. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok" açıklaması yaptı. 

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