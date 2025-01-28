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Trump'tan o ülkeleri açıkladı! Yüksek tarife uygulanacağı uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'tan o ülkeleri açıkladı! Yüksek tarife uygulanacağı uyarısı

 ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" söyleyerek bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını belirtti.

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ABD'ye ekonomi alanında zarar veren ülkelere yüksek tarife uygulayacağını ve ABD'ye öncelik vermek istediğini belirten Trump, bu ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını söyledi.

"Adil bir sistemle yatırımların ülke kasasına akacağını" aktaran Trump, "Önce Amerika ekonomik modeliyle diğer ülkelere uygulanan tarifeler artarken Amerikalı işçiler ve şirketlerin ödediği vergi azalacak, çok sayıda iş imkanı ve fabrikalar ülkeye dönecek." dedi.

Trump, firma sahiplerine de seslenerek "Eğer vergi veya tarife ödemek istemiyorsanız fabrikanızı Amerika'da kurmanız gerekiyor." uyarısında bulundu.

 "Yarı iletkenler, çipler ve ilaç üretiminde tarife uygulanacak"

Trump, yarı iletkenler, çipler ve ilaç üretiminin ülkede yapılmasına yönelik politikalarına da değindi.

Bu ürünleri üreten işletmelerin ABD'den ayrılarak Tayvan'da üretime başladığını söyleyen Trump, "çip üretiminin yüzde 98'inin Tayvan'da" olduğunu savundu.

Trump, "Yakın gelecekte ülke dışında üretilen bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel ürünlerin ABD'de üretilmesi için tarife uygulayacağız." dedi.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözün aksine, ülkelerle müzakerelerde koz olarak kullandığı tarifelerde artışa ilk günde gitmemişti.

Tarife politikasının detayları belirsizliğini korurken Trump, yaptığı ilk açıklamalarda Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tarife tehditlerini sürdürüyor.

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