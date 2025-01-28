Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Godinho yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.Abone ol
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak.
Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.