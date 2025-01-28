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Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan'a çağrı: Bir an evvel açıkla

Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan'a çağrı: Bir an evvel açıkla

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." dedi.

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DEM Parti heyetinin İmrali'daki 2. görüşmesinde Abdullah Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi.

Bahçeli'nin 22 Ekim'de Öcalan'a terör örgütü PKK'ya silah bıraktırma çağrısı yapmasının ardından başlayan yeni süreçte, geçtiğimiz günlere Öcalan ile DEM heyetinin yaptığı ikinci görüşmeden somut bir netice çıkmaması kafaları karıştırdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, terör örgütü mensuplarına çağrıda bulunarak "Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz." ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamaları:

"Yıllar önce küresel güç çatışmalarının boşluğundan doğan ve binlerce insanımızın hayatına kasteden PKK terörü yok denecek kadar azalmıştır.  Sığındığı komşu coğrafyalarda her geçen gün yeni bir darbe ile hareket edemez hale gelmiştir.

Kısaca, bölücü terör örgütünün geride kalan yıllar içinde verilen kahramanca mücadele sonucunda sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.  Küresel güçlerin bölgedeki emellerine hizmet etmekten başka bir misyonunun kalmadığı ortadadır. 

Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi vekalet hizmeti bitince ortada bırakılmaları veya bir bahane ile toptan imha edilmeleri de bunların kaçınılmaz akıbeti olacaktır. 

Adına DEAŞ denilen yapıyı kimin doğurduğu, kimlerin kucağında büyüdüğü, hangi hizmeti yaptığı ve sonunda efendileri tarafından aylarca nasıl bombardımana ve kimyasal saldırıya tabi tutulup yok edildikleri birkaç yıl öncenin gerçekleridir.

Bu açıdan şanı, şerefi, tarihi ve vicdanı çok büyük olan Türk milleti kaçınılmaz son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır.

Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz.

Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz. Son olarak diyeceğim odur ki, DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir."

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