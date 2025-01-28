Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde toplantı ve gösteriye yasak

Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde kamu düzenini tehdit edebilecek eylem planları nedeniyle, 25 Ocak - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gösteri, basın açıklaması ve etkinlikler yasaklandı.

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İstanbul Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde kamu düzeni ve genel asayişi tehdit edebilecek eylemlerin planlandığına dair ihbarlar üzerine gösteri, basın açıklaması ve etkinliklerin geçici bir süre yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 25 Ocak 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında cezaevi çevresinde huzur ve güvenliğin korunması amacıyla alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI YASAKLANDI

“İlçemiz sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemlerin planlandığı yönünde alınan ihbarlar doğrultusunda bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda, cezaevi yerleşkesi ve çevresi, duruşma salonları içi ve çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak şu faaliyetler yasaklanmıştır:

Toplanma ve gösteri yürüyüşü,

Basın açıklaması ve röportaj,

Kamera ve fotoğraf çekimi,

Pankart açma ve slogan atma,

Çadır kurma veya stant açma,

Yazılı ya da sembol içeren kıyafetlerle bölgeye gelme.”

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILACAK

Açıklamada, bu tür eylemlerin toplum huzurunu, kamu güvenliğini ve sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve tehlike oluşturabileceği değerlendirildiği vurgulanarak, yasak kararının gerektiğinde yol emniyet ve kontrol uygulamalarıyla destekleneceği ifade edildi.