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Şimşek: Beklentiler enflasyon görünümüne göre hala yüksek

Şimşek: Beklentiler enflasyon görünümüne göre hala yüksek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek, ocakta piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 25,4’e gerilediğini, 2024 Mayıs’a kıyasla hanehalkında 17 puan, reel sektörde 12 puan iyileşme olduğunu belirtti. Beklentilerin enflasyon görünümüne göre hala yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek, kararlı programla enflasyonu düşürerek alım gücünü artıracaklarını ifade etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dikkat çekti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinin ocak ayında yüzde 25,4 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, 2024 yılı Mayıs ayına kıyasla 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hanehalkında 17 puan, reel sektörde ise 12 puan iyileştiğine işaret etti. Ancak bu iyileşmeye rağmen beklentilerin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.

Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecinin hızı açısından kritik önemde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde beklentilerin enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi. Uygulanan ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız” mesajını verdi.

'ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜREREK ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ'

Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.

Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.

2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

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