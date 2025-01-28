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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın yemek ihalesine ilişkin iddiaları yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın yemek ihalesine ilişkin iddiaları yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın yemek ihalesine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları ile sözleşmeli personel için öğle yemeği yardımı verilmektedir." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan, bir gazetede yer alan "Emekliye un çorbası Bakana sosyete mantısı" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberin son derece kasıtlı, çarpıtılmış ve zorlama olduğuna işaret edilen açıklamada, "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları ile sözleşmeli personel için öğle yemeği yardımı verilmektedir. Bu kapsamda, tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımız çalışanlarına da öğlen yemeği yardımı, hizmet alımı yöntemiyle temin etmektedir. Anılan yönetmelik hükmü gereği bir kısmı genel bütçeden bir kısmı da yemek hizmetinden yararlanan personelden temin edilerek karşılanmaktadır. Söz konusu ihale, verilen yemek hizmetine yönelik bir ihaledir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan personelin günlük yemek ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ihalelerin, her yıl düzenli gerçekleştiğine ve belirlenen bütçe çerçevesinde planlandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu bilgiler ışığında, bakanlığımız personeline sunulan öğle yemeğini Sayın Bakanımızın özel menüsü gibi sunmak, bunu da 'kolaj' diyerek Sayın Bakanımıza ait olmayan suni bir görüntüyle vermek, ne kadar art niyetli olduklarının ispatı olmuştur. Son zamanlarda, bilinçli şekilde Sayın Bakanımızı hedef alarak algı yapma gayreti ile itibar suikastlığına soyunan Sözcü gazetesini kınıyor ve bu art niyetli haber hakkında hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna sunuyoruz."

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