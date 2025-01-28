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Denizli'de ev yangını: Anne çocuğunu camdan atarak kurtardı, kendisi öldü

Denizli'de ev yangını: Anne çocuğunu camdan atarak kurtardı, kendisi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde çıkan yangında anne öldü, 3 çocuğu yaralandı.

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Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında Suriyeli anne Esraa Alalo (26), 1,5 yaşındaki oğlu Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Jebbi, hastanede tedavi altına alındı.

Evdeki çocuklar Kevser Jebbi (7) ile Fatıma Jebbi (9) kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuklar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çatı katına ve yan daireye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce hayatının kaybettiği belirlenen anne Alalo'nun cesedi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangın anını anlatan 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." dedi.

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