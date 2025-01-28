Cem Küçük 'onun dışında kimse olamaz' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Peş peşe gelen soruşturmaların ardından CHP'de Cumhurbaşkanı adayının erkenden açıklaması gündeme geldi. Parti içinde farklı sesler çıksa da gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, 'onun dışında kimse aday olamaz' diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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Cem Küçük, Medya Kritik programda CHP içerisindeki durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, CHP'de Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ve bu durumun parti içinde büyük bir ayrışmaya neden olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içinde yalnız kaldığını belirten Küçük, "Ne Ekrem Bey ile ne de Mansur Bey ile arası iyi. CHP'de ciddi klikleşmeler var" dedi.

"ALTILI MASA HATA YAPMIŞTI"

CHP’nin aday belirleme sürecini eleştiren Cem Küçük, "Altılı masa adayı son güne bırakarak hata yaptı. CHP’nin de benzer bir şekilde adayını geç açıklaması büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI!

Parti içinde bazı grupların adayın açıklanması gerektiğini savunduğunu belirten Küçük, CHP’nin adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun öne çıktığını söyledi. Küçük, "CHP’de Ekrem İmamoğlu dışında kimse aday olamaz, bunu herkes biliyor" dedi.

İşte Cem Küçük'ün o sözleri:

"Ekrem İmamoğlu ve CHP içerisinde şöyle bir durum var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında çok büyük görüş ayrılıkları var. Özgür Bey çok yalnız kaldı. Ne Ekrem Bey ile ne de Mansur Bey ile arası iyi. CHP'de çok büyük ayrışmalar var. Bazı klikler 'adayımızı açıklayalım' diyorlar. Altılı masa adayı son güne bırakarak hata yaptı. CHP'nin hatası da adayını geç açıklamak olur. AK Parti'ye gelen raporlara bakıyorum ben. CHP'li belediyelerde hizmet yok ve mırın kırın ediyorlar.

'CHP ÇIKIP ADAYINI AÇIKLASIN'

CHP'de çıkıp adayı açıklasın. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. CHP'de Ekrem Bey dışında kimse aday olamaz, bunu herkes biliyor. İktidarın tuzağın düşüyor İmamoğlu. Muhalefetin kazanacağı seçimde fark olmalıdır. Kafa kafaya ise AK Parti kazanır."