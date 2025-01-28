Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerden hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, 'Stres biriktiriyor' diyerek uyardı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

"Ayrıntılı incelenmesi gerekir"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” dedi.