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Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı aktarılan haberde, saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Hayatını kaybeden çocuk ile yaralananlar Avde Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

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