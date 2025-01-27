Trabzonspor açıkladı! Yıldız isim sezon sonu ayrılıyor

Trabzonspor, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet’nin sezon sonunda Al Ahly’ye transfer olacağını açıkladı. Kulüp, bu transferden 1,7 milyon euro gelir elde edileceğini duyurdu.

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Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet’nin sezon sonu Al Ahly kulübüne gideceğini duyurdu.

Bonservis geliri ve oyuncunun feragat ettiği ücreti de duyuran bordo mavili ekip, KAP'a şu ifadelerle açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."