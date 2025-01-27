BIST 9.998
DOLAR 35,75
EURO 37,54
ALTIN 3.148,33
HABER /  SPOR

Trabzonspor açıkladı! Yıldız isim sezon sonu ayrılıyor

Trabzonspor açıkladı! Yıldız isim sezon sonu ayrılıyor

Trabzonspor, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet’nin sezon sonunda Al Ahly’ye transfer olacağını açıkladı. Kulüp, bu transferden 1,7 milyon euro gelir elde edileceğini duyurdu.

Abone ol

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet’nin sezon sonu Al Ahly kulübüne gideceğini duyurdu.

Bonservis geliri ve oyuncunun feragat ettiği ücreti de duyuran bordo mavili ekip, KAP'a şu ifadelerle açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'le görüştü
Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'le görüştü
ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine sert çıkış
ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine sert çıkış
Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak
Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak
Eski Galatasaraylı futbolcu futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı futbolcu futbolu bıraktı
9 gollü maç Kasımpaşa'nın!
9 gollü maç Kasımpaşa'nın!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma
AB'den Trump'a rest: Grönland konusu müzakereye açık değil
AB'den Trump'a rest: Grönland konusu müzakereye açık değil
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Klasik bildik İmamoğlu tablosu maalesef
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Klasik bildik İmamoğlu tablosu maalesef