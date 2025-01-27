Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma

Ayşe Barım soruşturmasında tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Barım hakkında başlattığı soruşturma derinleşiyor..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in durumun tüm ayrıntılarıyla ortaya konması için titiz bir çalışmanın talimatını vermesinin ardından ünlü camiası büyük bir panik içerisinde..

Sektörde, "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada da gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanarak tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ayşe Barım'ın bazı oyuncuları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiğinin tespit edilmesi sonrası ünlü oyuncuların ifadesine başvuruldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ancak ifadeye çağrılan oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı..

"YALAN TANIKLIK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Ergenç ve Kocaoğlu, Gezi Parkı olaylarına en önde katılan isimler arasında yer alıyordu..