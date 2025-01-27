Süper Lig’de 23. hafta programı belli oldu! O maçın günü değişebilir...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı, ancak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre bazı maçların tarihi değişebilir. TFF, Galatasaray'ın son 16 turuna kalması durumunda Trabzonspor-Eyüpspor maçının 9 Şubat Pazar, Galatasaray-Adana Demirspor maçının ise 10 Şubat Pazartesi oynanacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

“PAZARTESİ GÜNÜNE ALINABİLİR”

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Onvo Antalyaspor- Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Ali Sami Yen Stadyumu)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Akyazı Stadyumu)