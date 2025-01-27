BIST 10.000
DOLAR 35,73
EURO 37,59
ALTIN 3.172,89
HABER /  SPOR

Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı

Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı

Belçika ekibi Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

Abone ol

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi.

Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış
Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış
İsrail'de 2 asker tutuklandı! Sebebi ise...
İsrail'de 2 asker tutuklandı! Sebebi ise...
Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak
Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak
Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!
Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!
Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı
Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, acılı aileleri arayıp dalga geçenlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, acılı aileleri arayıp dalga geçenlere tepki
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bir gözaltı daha!
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bir gözaltı daha!
Ekrem İmamoğlu'ndan otel yangınına ilişkin açıklama:Masa başında oyun kurgulamadan...
Ekrem İmamoğlu'ndan otel yangınına ilişkin açıklama:Masa başında oyun kurgulamadan...
Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı
Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı
Filistinli yetkili, Gazze'nin kuzeyine dönen yüz binlerce kişinin İsrail'in planını boşa çıkardığını söyledi
Filistinli yetkili, Gazze'nin kuzeyine dönen yüz binlerce kişinin İsrail'in planını boşa çıkardığını söyledi
Kartalkaya faciasından ilk itiraf geldi! Masraflı diye yapmadık
Kartalkaya faciasından ilk itiraf geldi! Masraflı diye yapmadık