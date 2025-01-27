78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bir gözaltı daha!

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi gözaltına alındı.Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen Ali A.'nın işlemleri devam ediyor.

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Bolu'da geçtiğimiz hafta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Yangın felaketi nedeniyle soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.