BIST 10.018
DOLAR 35,73
EURO 37,59
ALTIN 3.179,27
HABER /  GÜNCEL

Emeklilere pazar desteği! Tam 10 bin lira

Emeklilere pazar desteği! Tam 10 bin lira

Belediye Başkanı, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında pazar desteği vereceğini duyurdu.

Abone ol

Beyoğlu​ Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart 2024​ Yerel seçimlerinde emekli vatandaşlara verdiği ‘Pazar Desteği’ sözünü yerine getirdi. Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Beyoğlu’nda ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında Pazar Desteği verilecek.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güney, sosyal belediyecilik anlayışının temelinde insan odaklı hizmet ve dayanışma olduğunu belirterek, “Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük.Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok ilde hissedildi
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok ilde hissedildi
Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor
Menajer Ayşe Barım, adliyeye sevk edildi
Menajer Ayşe Barım, adliyeye sevk edildi
Altın alacak veya satacaklar bu detaya dikkat! İslam Memiş rakam vererek uyardı
Altın alacak veya satacaklar bu detaya dikkat! İslam Memiş rakam vererek uyardı
Uzmanından "Alışveriş sepetine en son et ekleyin" tavsiyesi
Uzmanından "Alışveriş sepetine en son et ekleyin" tavsiyesi
Metro Türkiye'den Metro Chef markasıyla deniz ürünlerine 5 yeni ürün
Metro Türkiye'den Metro Chef markasıyla deniz ürünlerine 5 yeni ürün
Yazılım skandalında MİT düğmeye bastı! Kişisel verileri böyle çalmışlar
Yazılım skandalında MİT düğmeye bastı! Kişisel verileri böyle çalmışlar
İstanbul Valiliğinden kamu kurumlarına cuma namazına ilişkin yazı
İstanbul Valiliğinden kamu kurumlarına cuma namazına ilişkin yazı
Suriye'den gümrük vergilerinde indirim
Suriye'den gümrük vergilerinde indirim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
Mardin ve Şanlıurfa'da kayıt dışı 11 trafoya el konuldu
Mardin ve Şanlıurfa'da kayıt dışı 11 trafoya el konuldu