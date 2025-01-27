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Menajer Ayşe Barım, adliyeye sevk edildi

Menajer Ayşe Barım, adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan Barım hakkında, 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Barım'ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu öne sürülüyor.

Gözaltına alınan Barım’ın ev ve iş yerinde arama yapılmış, olayla bağlantılı olarak oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler gibi ünlü isimler de adliyeye getirilerek ifadelerine başvurulmuştu.

ADLİYEYE SEVK

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

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