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Ocak ayı reel kesim güven endeksinde düşüş

Ocak ayı reel kesim güven endeksinde düşüş

TCMB, Ocak 2025'e ait reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek 102,6 seviyesine geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 yılı Ocak ayında açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.745 iş yerinden alınan verilerle belirlendi. Veriler, iş dünyasının mevcut ekonomik duruma ve geleceğe yönelik beklentilerine ışık tuttu.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS GERİLEDİ

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık hafif bir düşüş yaşayarak 102,6 seviyesine indi. Bu gerileme, endeksin Ekim 2024’ten bu yana en düşük düzeye ulaştığını gösterdi. RKGE-MA’nın bu seviyelere inmesi, özellikle son üç aylık sipariş miktarı, istihdam beklentileri ve genel ekonomik gidişata dair olumsuz görüşlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte, endeksin üretim hacmi, ihracat siparişleri ve sabit sermaye yatırım harcamaları gibi alanlardaki olumlu değerlendirmelerle desteklenmiş olması, iş dünyasının belli ölçüde dayanıklılık gösterdiğini işaret etti. Ancak bu olumlu unsurlar, genel gidişattaki düşüş eğilimini telafi etmeye yetmedi.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMAMIŞ ENDEKSTE İYİLEŞME

Diğer yandan, mevsimsellikten arındırılmamış RKGE Ocak ayında 1,8 puanlık bir artışla 100,9 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, iş dünyasında mevsimsel etkilerden bağımsız olarak güvenin bir miktar toparlanma eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

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