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Bill Gates yine pandemi söylemiyle ortaya çıktı

Bill Gates yine pandemi söylemiyle ortaya çıktı

Bill Gates, önümüzdeki dört yıl içinde yeni bir pandemi ihtimalinin %15'e kadar çıkabileceğini söyledi. Ancak Gates, "Dünya bu olasılığa hazır değil" diyerek mevcut hazırlıkların yetersizliğine dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü iş insanı ve hayırsever Bill Gates, önümüzdeki dört yıl içinde yeni bir pandemi​ olasılığının %10 ila %15 arasında olduğunu söyledi. Ancak Gates’e göre, dünya bu olasılığa karşı yeterince hazırlıklı değil.

Wall Street Journal’a konuşan Gates, “Bir doğal pandeminin önümüzdeki dört yılda gerçekleşme ihtimali %10 ila %15 arasında. Keşke bir önceki pandemiden ders çıkarmış olsaydık ve daha hazırlıklı olsaydık. Ama şu ana kadar bu mümkün olmadı” dedi.

"HAZIRLIKLAR YETERSİZ"

Microsoft’un kurucusu, bu konuda yapılan hazırlıkların beklenen seviyeye ulaşmadığını vurguladı. Gates, “Trilyonlarca dolar harcandı, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ancak hala eksik olan araçlar konusunda bir fikir birliği yok. İnsanlar, geçmişte yapılan hataları tekrar tekrar konuşmaktan öteye geçemiyor” ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ TEHDİTLER: PANDEMİ VE DAHA FAZLASI

Gates Vakfı aracılığıyla halk sağlığı, iklim krizi ve siber saldırılar gibi küresel tehditlere dikkat çeken Gates, bu sorunlara çözüm bulunması için yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Daha önce yayınladığı Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz? adlı kitabında da, güçlü karantina politikalarının uygulanması, hastalık izleme sistemlerine yatırım yapılması ve aşı araştırmalarına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini savunmuştu.

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