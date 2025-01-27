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Medipol’den Libya’ya uzanan sağlık köprüsü! 8 yılda 4 binden fazla Libyalı hastaya şifa oldu

Medipol’den Libya’ya uzanan sağlık köprüsü! 8 yılda 4 binden fazla Libyalı hastaya şifa oldu

Türkiye’nin sağlık alanındaki öncü markası Medipol Sağlık Grubu, uluslararası tıp camiasında ses getiren bir etkinliğe imza attı. Libya’da düzenlenen “Uzuv Restorasyonu ve Uzatmada Çağdaş Teknikler: Osseointegrasyon ve Precice Teknolojileri” başlıklı seminerinde, 8 yılda 4 binden fazla Libyalı askerin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, deneyimlerini paylaştı.

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Medipol Sağlık Grubu, sağlık alanındaki küresel başarısını bir adım daha ileriye taşıdı. Libya’nın Trablus ve Mısrata şehirlerinde düzenlenen “Uzuv Restorasyonu ve Uzatmada Çağdaş Teknikler: Osseointegrasyon ve Precice Teknolojileri” başlıklı seminerde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, modern tıp teknikleri ve tedavi yöntemlerini ele aldı. 8 yılda 4 binden fazla Libyalı askerin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Kara, savaş yaralanmaları, ağır travmalar, deformiteler, protez gerektiren ameliyatlar, boy uzatma, el cerrahisi ve bağ yaralanmaları gibi geniş bir tedavi yelpazesinde edindiği bilgi ve deneyimi aktardı.

Osseointegration yöntemi ele alındı

Seminerde, uzuv restorasyonu ve protez teknolojilerindeki devrim niteliğindeki yöntemler tüm yönleriyle ele alındı. Libya Savunma Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi’nin özel davetiyle düzenlenen etkinlikde, Libyalı ortopedi uzmanları ve sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Seminerde, Türkiye’de yalnızca Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde uygulanan ve dünyada sınırlı merkezlerde gerçekleştirilen Osseointegration yöntemi detaylıca işlendi.

Hastalarla bir araya geldi

Bu önemli etkinlikte, Prof. Dr. Kara’ya Medipol Global Uluslararası Hasta Hizmetleri Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat ve Libya’nın ilk Osseointegration protez ameliyatı geçiren hastası Mundir Alweheshi de eşlik etti. Seminer sonrasında Prof. Dr. Kara ve Dr. Murat, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Libyalı hastalarla bir araya geldi. Öte yandan, Libya’da yeni ameliyat olacak hastalarla görüşerek tedavi süreçlerini değerlendirdi.

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