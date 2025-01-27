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Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor? CHP'li vekil "Bilgim var" dedi açıkladı

Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor? CHP'li vekil "Bilgim var" dedi açıkladı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddialarına ilişkin bizzat CHP'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu konuda bilgim var" diyerek, İnce'nin yakınlarından duyduğu bilgileri paylaştı. 

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP)ayrılan ve siyasi hayatına kurucu lideri olduğu Memleket Partisi​ çatısı altıda devam eden Muharrem İnce​, hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İnce'nin Özgür Özel ile yaptığı görüşmede eski partisi CHP​'ye davet aldığı iddia edilmişti. Spekülasyonlar  sürerken, konuya ilişkin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan önemli bir açıklama geldi.

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI: dönmek İSTİYOR!

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Öztunç, "Muharrem İnce CHP’ye katılacak iddiasına ilişkin ne dersiniz?" sorusu üzerine "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek yanıt verdi.

Öztunç, "Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum" dedi.  

"HEMEN SONUÇLANMAZ" DEDİ

İnce'nin yakın çevresinden yakın ilişkide olduğu insanlardan bu bilgiyi aldığını belirten Öztunç, "Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır. Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil." dedi.

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