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"Narkopan-10" operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı

"Narkopan-10" operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 213 şüphelinin yakalandığını, 197'sinin tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-10" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

"İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonunda 213 şüpheli zehir taciri yakalandı, 197'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullanan Yerlikaya, düzenlenen her bir operasyonun, ele geçirilen her bir maddenin geleceğe sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ümraniye merkezli operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 25 kilogram "bonzai", 1260 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 hassas terazi, bir vakum makinesi, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, koordinasyonu sağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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