Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı.

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Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir evde Muhammed el Şıh İsmail ile kız kardeşi Hale el Şıh İsmail ve ablası Meryem el Şıh İsmail arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed el Şıh İsmail, üzerinde bulundurduğu tabanca ile kardeşi ve ablasına ateş etti.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki özel bir hastaneye götürdü.

Hale el Şıh İsmail, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hale'nin cesedi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan yaralanan Meryem el Şıh İsmail'in tedavisi hastanede sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan Muhammed el Şıh İsmail'in yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.