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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan, bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur ve refah getirmesini temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamı alaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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