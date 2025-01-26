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Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı

Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği gebeler ve diyaliz süreçleriyle ilgili iddialar üzerine hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürecin titizlikle incelendiğini ve hukuki işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar üzerine, söz konusu hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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