ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan İslam Emirliği yönetiminin üst düzey liderlerinin başına “çok büyük bir ödül” koyabileceğini söyledi ve Taliban'ın daha önce bildirilenden daha fazla Amerikalı rehineyi elinde tuttuğunu öğrendiğini sözlerine ekledi.

Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Taliban'ın bildirilenden daha fazla Amerikalı rehine tuttuğunu duyuyorum” dedi.

“Eğer bu doğruysa, derhal üst düzey liderlerinin başına ÇOK BÜYÜK bir ödül koymamız gerekecek, belki de Bin Ladin'in başına koyduğumuzdan bile daha büyük bir ödül” diye ekledi.

Just hearing the Taliban is holding more American hostages than has been reported. If this is true, we will have to immediately place a VERY BIG bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on Bin Laden.