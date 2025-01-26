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ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!

ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Taliban'ın daha önce bildirilenin ötesinde Amerikalı rehineyi elinde tuttuğunu belirterek, üst düzey liderlerinin başına çok büyük bir ödül koyma önerisinde bulundu. Rubio, ödülün Bin Ladin'in başına konan ödülden bile daha büyük olabileceğini ifade etti. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakıldığı bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan İslam Emirliği yönetiminin üst düzey liderlerinin başına “çok büyük bir ödül” koyabileceğini söyledi ve Taliban'ın daha önce bildirilenden daha fazla Amerikalı rehineyi elinde tuttuğunu öğrendiğini sözlerine ekledi.

"Belki Bin Ladin'in başına koyduğumuzdan daha büyük bir ödül koymalıyız"

Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Taliban'ın bildirilenden daha fazla Amerikalı rehine tuttuğunu duyuyorum” dedi.

“Eğer bu doğruysa, derhal üst düzey liderlerinin başına ÇOK BÜYÜK bir ödül koymamız gerekecek, belki de Bin Ladin'in başına koyduğumuzdan bile daha büyük bir ödül” diye ekledi.

Gönderide daha fazla ayrıntı verilmedi ya da İslam Emirliği yönetimi tarafından tutulduğu iddia edilen Amerikalıların sayısı belirtilmedi.

Neler olmuştu?

Kabil'deki yetkililer geçtiğimiz hafta ABD'nin, Afganistan'da tutulan iki Amerikan vatandaşı karşılığında bir Afganistan vatandaşını serbest bıraktığını açıklamıştı.

Afgan yetkililer Salı günü Han Muhammed'in serbest bırakıldıktan sonra Kabil'e indiğini belirtti. İslam Emirliği yönetiminden bir sözcü de takas kapsamında iki Amerikalının serbest bırakıldığını doğruladı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre serbest bırakılan Amerikalılardan biri Ryan Corbett. Aileye göre Corbett 2022'den beri Afganistan'da gözaltındaydı. ABD medya kuruluşları serbest bırakılan diğer Amerikalının adının William McKenty olduğunu açıkladı.

Taliban, ABD'nin 20 yıllık savaşın ardından ülkeden askeri açıdan yenilgiye uğrayıp çekilmesinin ardından 2021 yılında Afganistan'ın tamamınında kontrolü sağladı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han Perşembe günü yaptığı açıklamada, İslam Emirliği lideri Hibetullah Akhundzade de dahil olmak üzere iki üst düzey isim için tutuklama emri başvurusunda bulunduğunu söyledi.

 

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