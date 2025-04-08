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HABER /  DÜNYA

Suriye Merkez Bankası Başkanlığına atama!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye Merkez Bankası Başkanlığına atama!

Suriye Merkez Bankası Başkanlığı görevine Meyra Sabrin'in yerine Abdulkadir el Husriyye getirildi.

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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Abdulkadir el Husriyye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

Şam Üniversitesi mezunu el Husriyye, Beyrut Amerikan Üniversitesinde İşletme Yönetimi yüksek lisans ve İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Finans alanında doktora derecelerine sahip.

Suriye'de geçiş döneminde atanan Meysa Sabrin, ülkedeki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

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