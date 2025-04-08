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Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş camiasından özür diledi

Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş camiasından özür diledi

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, özür mesajı yayımladı.

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Siyah-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim."

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