Bursa'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.Abone ol
AFAD'tan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi.
Saat 20:39 sularında olan deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
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