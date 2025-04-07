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Bursa'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Bursa'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

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AFAD'tan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde  3.5 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi.

Saat 20:39  sularında olan deprem yerin 6.99  kilometre derinliğinde oluştu.

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