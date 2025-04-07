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Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mauro Icardi'nin düz koşulara başladığı belirtildi.

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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopmuştu.

Aralık 2024'te Arjantin'de ameliyat olan yıldız golcünün düz koşulara başladığı belirtildi.

Icardi fizyoterapistle birlikte yaşıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi 3 aydır fizyoterapisti ile birlikte yaşıyor.

24 saatini fizyoterapisti ile geçirdiği belirtilen Arjantinli yıldızın günde 3-4 saat planlı idman yaptığı aktarıldı.

Mayıs ayında İstanbul'a dönecek

Mayısta İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin önce kontrollerden geçeceği sonra da ligin son haftasında oynanacak maçta Galatasaray'a destek vereceği belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun temmuz ayındaki sezon başı kampına hazır olacağı ifade edildi.

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