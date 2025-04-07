BIST 9.388
DOLAR 38,00
EURO 41,58
ALTIN 3.698,97
HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik

Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’e yönelik tebrik mesajları sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Özel’i ve yeni yönetimini kutladı.

Abone ol

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’e yönelik tebrik mesajları, sosyal medya üzerinden gelmeye devam ediyor.

Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi: İşte CHP’nin yeni Parti Meclisi…

Partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayımladığı mesajda Özel’e başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Görevden alındığı öne sürülmüştü! Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu
Görevden alındığı öne sürülmüştü! Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi! Avukatların dilekçesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi! Avukatların dilekçesi ortaya çıktı
Eski Mossod Daire Başkanı Eliam'dan Türkiye itirafı
Eski Mossod Daire Başkanı Eliam'dan Türkiye itirafı
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
Belediye binası yakınlarında silah sesleri! Belediye meclis üyesi ağır yaralandı
Belediye binası yakınlarında silah sesleri! Belediye meclis üyesi ağır yaralandı
Dolar milyarderinden Trump'a 90 gün askıya al çağrısı
Dolar milyarderinden Trump'a 90 gün askıya al çağrısı
Fahrettin Altun'dan, İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çadırını vurmasına tepki
Fahrettin Altun'dan, İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çadırını vurmasına tepki
Yeni uygulama şok etti! İsrail'den skandal plan!
Yeni uygulama şok etti! İsrail'den skandal plan!
Vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü
Vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü
Afyonkarahisar'da operasyon: Avukat tutuklandı
Afyonkarahisar'da operasyon: Avukat tutuklandı
SunArtist uluslararası piyano yarışması: Genç yetenekler sahnede!
SunArtist uluslararası piyano yarışması: Genç yetenekler sahnede!
Feci kazada can veren Vahide öğretmene veda! İzci selamıyla uğurlandı
Feci kazada can veren Vahide öğretmene veda! İzci selamıyla uğurlandı