Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’e yönelik tebrik mesajları sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Özel’i ve yeni yönetimini kutladı.Abone ol
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’e yönelik tebrik mesajları, sosyal medya üzerinden gelmeye devam ediyor.
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Partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayımladığı mesajda Özel’e başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:
“21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum.”