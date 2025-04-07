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Görevden alındığı öne sürülmüştü! Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu

Görevden alındığı öne sürülmüştü! Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu

Sabri Sarıoğlu'nun Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındığı iddia edildi. Sarıoğlu kendisiyle ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

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Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu için geçtiğimiz günlerde görevinden alındığına yönelik iddialar ortaya atılmış, bu iddialar kısa sürede gündem olmuştu.

Konuyla alakalı ilk kez konuşan Sarıoğlu, ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Sarıoğlu, kendisine ulaşan bir şey olmadığını ifade etti.

"Duyunca şaşırdım"

Sarıoğlu açıklamasında, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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