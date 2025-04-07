MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

Siyasi tarihimizin ısdıraplı sayfaları karıştırıldığında, bunun yanında milli hafızanın sabırla deşifresi yapıldığında cunta kelimesinin aynısının tıpkısıyla CHP’de karşılık bulduğu ve siyasi şablonuna uyduğu görülecektir.

Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu alçak bühtanı reva görenlerin aklından ve hayalinden neyin geçtiği, demokrasi dışı dönemlere duyulan özlemin nasıl depreştiği her vicdan sahibi insanımızın malumudur.

Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP’nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır.