Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK toplantısında partililere 'fitne' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında MHP ile ilişkilerde herhangi bir sorun olmadığını belirterek parti yönetimine uyarıda bulundu. "MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterin. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyen Erdoğan, ittifaka yönelik tartışmalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim" ifadelerini kullanarak ittifakta herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Nitekim söz konusu görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

Parti yönetimine hassasiyet vurgusu

Erdoğan, toplantıda MHP ile ilişkilere özel bir başlık açtı. Parti kurmaylarına sık sık yaptığı hatırlatmayı yenileyen Cumhurbaşkanı, "MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım" diyerek Cumhur İttifakı'nın uyumuna gölge düşürecek söylem ve tartışmalardan uzak durulmasını istedi.

"Fitneye fırsat vermeyin" uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez özellikle dikkat çektiği nokta ise "fitne" vurgusu oldu. "Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyen Erdoğan'ın bu uyarısı, parti içinde veya kamuoyunda ittifaka yönelik tartışmaların arttığı bir döneme işaret etti. Erdoğan'ın her toplantıda vurguladığı hassasiyet çağrısına bu kez ek bir uyarı getirmesi, kulislerde "Cumhurbaşkanı bir tehlike sezdi" yorumlarına neden oldu.