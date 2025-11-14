BIST 10.579
DOLAR 42,33
EURO 49,25
ALTIN 5.688,37
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK toplantısında partililere 'fitne' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK toplantısında partililere 'fitne' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında MHP ile ilişkilerde herhangi bir sorun olmadığını belirterek parti yönetimine uyarıda bulundu. "MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterin. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyen Erdoğan, ittifaka yönelik tartışmalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Abone ol

10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim" ifadelerini kullanarak ittifakta herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Nitekim söz konusu görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK toplantısında partililere 'fitne' uyarısı - Resim: 0

Parti yönetimine hassasiyet vurgusu

Erdoğan, toplantıda MHP ile ilişkilere özel bir başlık açtı. Parti kurmaylarına sık sık yaptığı hatırlatmayı yenileyen Cumhurbaşkanı, "MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım" diyerek Cumhur İttifakı'nın uyumuna gölge düşürecek söylem ve tartışmalardan uzak durulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK toplantısında partililere 'fitne' uyarısı - Resim: 1

"Fitneye fırsat vermeyin" uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez özellikle dikkat çektiği nokta ise "fitne" vurgusu oldu. "Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyen Erdoğan'ın bu uyarısı, parti içinde veya kamuoyunda ittifaka yönelik tartışmaların arttığı bir döneme işaret etti. Erdoğan'ın her toplantıda vurguladığı hassasiyet çağrısına bu kez ek bir uyarı getirmesi, kulislerde "Cumhurbaşkanı bir tehlike sezdi" yorumlarına neden oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın ve boksit madenleri de var! Investco Holding kimin hepsine kayyum atandı
Altın ve boksit madenleri de var! Investco Holding kimin hepsine kayyum atandı
Sacha Boey için sürpriz transfer iddiası! İstanbul'a dönebilir
Sacha Boey için sürpriz transfer iddiası! İstanbul'a dönebilir
Bahadır Ünlü gözaltına alındı! Çalışanını darp etmişti...
Bahadır Ünlü gözaltına alındı! Çalışanını darp etmişti...
ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı
ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
İstanbul'daki kumpir kabusunda ölü sayısı 3'e çıktı! Aileden geriye bir baba kaldı
İstanbul'daki kumpir kabusunda ölü sayısı 3'e çıktı! Aileden geriye bir baba kaldı
Siemens'ten 2025 mali yılında 10,4 milyar avro net kar
Siemens'ten 2025 mali yılında 10,4 milyar avro net kar
Enuygun yaz dönemine ilişkin seyahat tercihlerini yayımladı
Enuygun yaz dönemine ilişkin seyahat tercihlerini yayımladı
YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...
YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi