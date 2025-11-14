BIST 10.584
DOLAR 42,33
EURO 49,25
ALTIN 5.684,71
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni açıklandı. Sınavlara girecek adaylar tarihlere ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilir. Gelişmeyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne https://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “ Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS OTURUMLARININ TARİHİ BELLİ OLDU

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
İstanbul'daki kumpir kabusunda ölü sayısı 3'e çıktı! Aileden geriye bir baba kaldı
İstanbul'daki kumpir kabusunda ölü sayısı 3'e çıktı! Aileden geriye bir baba kaldı
Siemens'ten 2025 mali yılında 10,4 milyar avro net kar
Siemens'ten 2025 mali yılında 10,4 milyar avro net kar
Enuygun yaz dönemine ilişkin seyahat tercihlerini yayımladı
Enuygun yaz dönemine ilişkin seyahat tercihlerini yayımladı
YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...
YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi
20 şehidimiz için yürekler yanıyor! Şehitlerimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için yürekler yanıyor! Şehitlerimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer
Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım! Sildi, Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım! Sildi, Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı
"Ben bahane aramam" diyen Tedesco, İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında konuştu
"Ben bahane aramam" diyen Tedesco, İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında konuştu