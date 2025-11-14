ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni açıklandı. Sınavlara girecek adaylar tarihlere ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilir. Gelişmeyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne https://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “ Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS OTURUMLARININ TARİHİ BELLİ OLDU
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.