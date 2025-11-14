BIST 10.584
DOLAR 42,33
EURO 49,25
ALTIN 5.684,71
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...

YKS 2026'da hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı! KPSS, DGS, MSÜ...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Abone ol

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
COINO Kripto Varlık Platformu'na kayyum atandı 17 gözaltı 637 milyon liralık operasyon
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi
Yıldız futbolcu Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Ezeli rakip hemen devreye girdi
20 şehidimiz için yürekler yanıyor! Şehitlerimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için yürekler yanıyor! Şehitlerimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer
Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım! Sildi, Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım! Sildi, Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı
"Ben bahane aramam" diyen Tedesco, İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında konuştu
"Ben bahane aramam" diyen Tedesco, İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında konuştu
Av. Cem Kaya canlı yayında duyurdu: Yeni iddianame yolda
Av. Cem Kaya canlı yayında duyurdu: Yeni iddianame yolda
İhale düzenlenecek! Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı
İhale düzenlenecek! Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı
Osimhen'in 2 gol attığı maçta Nijerya Gabon'u yendi
Osimhen'in 2 gol attığı maçta Nijerya Gabon'u yendi
Derince Limanı'nda operasyon! 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Derince Limanı'nda operasyon! 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü
Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü