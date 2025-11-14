BIST 10.629
DOLAR 42,33
EURO 49,32
ALTIN 5.699,85
HABER /  GÜNCEL

İhale düzenlenecek! Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

İhale düzenlenecek! Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki 6 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Abone ol

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde üç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 7 bin 500 lira, geçici teminat bedeli de 300 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında tespit edildi.

Son teklif verme tarihi, Kırıkkale'deki taşınmazlar için 3 Aralık, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki taşınmazlar için 4 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme günlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Osimhen'in 2 gol attığı maçta Nijerya Gabon'u yendi
Osimhen'in 2 gol attığı maçta Nijerya Gabon'u yendi
Derince Limanı'nda operasyon! 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Derince Limanı'nda operasyon! 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü
Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü
Ankara kulislerinden sızdı olay Özel iddiası! Erdoğan'a çağrı yaptı, adaylık sinyali...
Ankara kulislerinden sızdı olay Özel iddiası! Erdoğan'a çağrı yaptı, adaylık sinyali...
Ticaret Bakanlığı'na 95 personel alınacak
Ticaret Bakanlığı'na 95 personel alınacak
Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli yakalandı
Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli yakalandı
Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde de listede Fenerbahçeli 5 isme hapis cezası istendi
Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde de listede Fenerbahçeli 5 isme hapis cezası istendi
Fenerbahçe Beko 3 günde iki İsrail takımını evine boş gönderdi
Fenerbahçe Beko 3 günde iki İsrail takımını evine boş gönderdi
Bir ülke daha 2026 Dünya Kupası'na bilet aldı
Bir ülke daha 2026 Dünya Kupası'na bilet aldı
BBC'den Trump'ın tazminat talebine yanıt
BBC'den Trump'ın tazminat talebine yanıt
Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü
Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe