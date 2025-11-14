BIST 10.584
HABER /  SAĞLIK

İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz...

Her gün paketli gıda mı tüketiyorsunuz? Eğer işlenmiş gıdalar hayatınızın bir parçası haline geldiyse, diyabet riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yener Gün, bu tür ürünlerdeki katkı maddelerinin sağlığınızı bozarak iltihaba yol açabileceğine ve diyabet riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Siz de her gün paketli gıda tüketenlerden misiniz? Peki, işlenmiş gıdalar hayatınızın adeta bir parçası mı oldu? Eğer cevabınız evet ise, diyabet riskiyle burun buruna olabilirsiniz. Günümüzde hazır gıdaların yaygınlaşmasıyla birlikte, paketli ve işlenmiş ürünlerdeki katkı maddeleri de ne yazık ki günlük yaşantımızın kaçınılmaz bir gerçeği haline geldi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yener Gün, bu katkı maddeleri çocukluk çağından itibaren tüketiliyorsa riskin arttığına ve insülin direncini tetikleyen bu durumun tip 2 diyabete davetiye çıkardığının altını çizdi.

İşlenmiş gıdalar ve katkı maddelerinden uzak durun! Diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz... - Resim: 0

KATKI MADDELERİ İLTİHABA YOL AÇIYOR

Katkı maddelerinin diyabet üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Gün, paketli gıdalardaki katkı maddelerinin bağırsak sağlığını bozarak iltihabi süreçleri tetiklediğini belirtti. Dr. Gün, “Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri bağırsaktaki bariyeri bozarak mikrobiyota dengesini altüst ediyor. Bu durum bağırsakta kronik iltihaba yol açıyor ve vücuttaki insülin direncini artırarak diyabet gelişimine zemin hazırlıyor” dedi. Katkı maddelerinin kısa vadeli etkilerine de dikkat çeken Uzm. Dr. Gün, “Bu kimyasal maddeler kısa süreli maruziyette dahi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle çocuk yaşta katkı maddeli gıdaların tüketilmesi, ilerleyen dönemlerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” diye konuştu.

DOĞAL BESLENME VURGUSU

Katkı maddelerinden korunmanın en etkili yolunun doğal gıdalara yönelmek olduğunu ifade eden Dr. Gün, “Koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen doğal ürünleri tercih etmek sağlığımız için çok önemli.” dedi. Dr. Gün, özellikle çocukların beslenme alışkanlıklarının katkı maddesi içermeyen doğal ürünler üzerinden şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, “Katkı maddelerinin uzun vadeli zararları tam olarak belirlenememiş olsa da mevcut veriler bu maddelerin sağlığı ciddi biçimde tehdit ettiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

