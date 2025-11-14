BIST 10.629
Av. Cem Kaya canlı yayında duyurdu: Yeni iddianame yolda

TGRT Haber'de ekranlara gelen "Taksim Meydanı" programında önemli açıklamalarda bulunan Avukat Cem Kaya, kamuoyunun yakından takip ettiği İBB soruşturmasına dair yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Kaya, beklenen "İştirakler İddianamesi"nin yakında ortaya çıkacağını öne sürdü...

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Avukat Cem Kaya, belediye iştiraklerindeki mali duruma ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu. Kaya, bazı şirketlerin iflas noktasına getirildiğini ve milyarlarca liralık kaynağın akıbetini sorguladı.

BELTUR İFLAS NOKTASINDA

Kaya, Beltur A.Ş.'nin ciddi bir mali çıkmaza sürüklendiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İştirakler iddianamesi gelecek. Beltur AŞ’yi iflas noktasına getirmişler. 400 milyon ana bütçeden buraya aktarma kararı alınmış."

Kaya, sadece Beltur ile sınırlı kalmayarak, bir diğer önemli iştirak olan İsfalt'ın mali durumunu da sorguladı ve bu şirketle ilgili çarpıcı bir soruyu yöneltti:

“İsfalt’ın milyarları ne oldu? İddianamenin ekleri var, çıkacak."

