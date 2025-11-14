BIST 10.579
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım! Sildi, Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı

Yunanistan Hava Kuvvetleri, daha önce resmi sosyal medya hesabından yaptığı C130 kargo uçaklarının yer aldığı küstah bir paylaşımı tepkiler üzerine kaldırdı. Bu geri adımın ardından, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu Türk askeri kargo uçağı kazası için Türkiye'ye resmi bir taziye mesajı yayınladı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, "Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

KOMUTANDAN SAMİMİ TAZİYE MEKTUBU

"Sayın General, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 Türk Hava Kuvvetleri askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haberi duydum... Şok ve üzüntü içinde size yazıyorum. Kelimeler böyle bir trajediyi tam olarak anlatamaz ve personelinizi kaybetmenin verdiği büyük acıyı ve üzüntüyü ifade edemez."

Mesajda, Yunan Hava Kuvvetleri adına Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'na ve şehit ailelerine en derin taziyelerin iletilmesi istendi.

Hatırlanacağı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan dönüşü sırasında 11 Kasım'da Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

NE OLMUŞTU?

"GÜNÜN" ALÇAKLIĞI YUNAN'DAN!

Yunanistan alçak bir provokasyona imza atmış, Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede tepki toplamıştı.

Yapılan paylaşımda C-130 tipi uçakların kareleri "Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma" notuyla paylaşıldı.

