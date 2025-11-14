BIST 10.579
Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, transferde gözünü kararttı. Genç başkan, golcü arayışlarında rotayı Barcelona'dan Robert Lewandowski'ye, savunma transferinde ise Real Madrid'den Antonio Rudiger'e çevirdi.

Süper Lig'de üst üste galibiyetler alarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğindeki transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, transferde gözünü adeta kararttı.

HEDEFTE BARCELONA VE REAL MADRID'İN YILDIZLARI VAR

Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme yaparak Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ve Real Madrid forması giyen Antonio Rudiger'in transferi hakkında görüşünü sorduğu öğrenildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco'nun iki isme de olumlu yaklaştığı belirtildi.

LEWANDOWSKI İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda forvet pozisyonunu güçlendirmek adına Robert Lewandowski için harekete geçti. Kanarya, Polonyalı oyuncunun menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verirse, oyuncu için resmi teklifini yapacağı belirtildi.

Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer - Resim: 0

RUDIGER İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe, Real Madrid'deki formasını kaybeden 32 yaşındaki Rudiger için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın Alman savunma oyuncusunu cazip bir teklif sunarak ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Rudiger'in de kariyerine ilk 11'de forma giyeceği bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

Sadettin Saran gözünü bu sefer oralara dikti! Barcelona ve Real Madrid'den transfer - Resim: 1

